Mourinho hoopt nog vijftien jaar trainer van United te zijn

"Ik ben klaar voor de komende vijftien jaar. Waarom zou ik al die jaren niet bij United kunnen blijven?", vraagt Mourinho zich tegenover ESPN hardop af.

De 54-jarige coach hoopt daarmee op eenzelfde soort carrière als Alex Ferguson. De Schot was van 1986 tot 2013 trainer van United en won dertien landstitels. "De carrière van Ferguson is uniek. Ik denk niet dat het mogelijk is om hem te evenaren", is Mourinho eerlijk. "Toch hoop ik United de stabiliteit te bieden die de club nodig heeft."

Volgens Mourinho krijgen coaches in het hedendaagse voetbal met veel meer druk te maken. "Ik moet toegeven dat het erg moeilijk is om ergens lang onder contract te staan. Er ligt tegenwoordig namelijk veel meer druk op ons werk."

"Ieder jaar kan er maar een club de Premier League winnen. Met de toenemende concurrentie wordt het steeds lastiger."

Korte termijn

Mourinho benadrukt dat je als coach nooit garanties hebt. "Het ene jaar heb je veel succes en vindt iedereen je fantastisch. Een jaar later als het wat minder gaat, kun je er zomaar uitliggen."

"Dat is wat er met mij gebeurde bij mijn tweede termijn bij Chelsea. Ook het ontslag van Claudio Ranieri bij Leicester City is een goed voorbeeld. In de toekomst zullen nog meer trainers dit lot ondergaan. Mensen focussen zich tegenwoordig veel te veel op de korte termijn."

United eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League. De ploeg won daarentegen wel de Europa League door in de finale Ajax met 2-0 te kloppen. Bovendien veroverden de 'Red Devils' de League Cup

Het nieuwe seizoen van United begint op zondag 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.

