Schöne merkt dat hij drama Nouri in het veld even los kan laten

"Zodra ik het veld instap kan ik het even loslaten, maar daarna voel je het meteen weer", vertelde Schöne dinsdag na de 0-2 nederlaag van de Amsterdammers tegen Olympique Lyon tegenover Ajax TV. "Gelukkig hebben we veel steun aan elkaar als groep, dat kun je denk ik ook wel zien."

Door het drama van de 20-jarige Nouri, die anderhalve week geleden ernstige en blijvende hersenschade opliep toen hij tijdens een oefenduel met Werder Bremen getroffen werd door hartritmestoornissen, staat alles in de voorbereiding van Ajax in perspectief. Toch wacht volgende week woensdag al de uitwedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Olympique Nice.

"Het verdriet is er nog steeds. En veel ook”, aldus Schöne. "Maar we moeten ook verder omdat er belangrijke wedstrijden op het programma staan. Daarom is het goed om nu weer even negentig minuten in de benen te hebben tegen Lyon."

Fitheid

Over het resultaat tegen Lyon, dat aantrad met Memphis Depay en oud-Ajacied Kenny Tete, kon Schöne niet tevreden zijn. De Franse club kwam voor rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Nick Viergever, waarna Amine Gouiri in de tweede helft de 2-0 eindstand op het scorebord zette in Stade Pierre Rajon van Bourgoin-Jallieu.

"We kwamen nooit in ons spel. Bij vlagen ging de bal aardig rond, maar kansen wisten we niet af te dwingen. Het is duidelijk dat het volgende week tegen Nice beter moet en dat kunnen we ook. Maar goed, het belangrijkste is dat we weer negentig minuten in de benen hebben. We moeten fit worden."

Ajax trad tegen Lyon aan met de beoogde basisopstelling, omdat Amin Younes, die met Duitsland de Confederations Cup won, inmiddels weer is aangesloten. Alleen doelman André Onana, met Kameroen actief op de Confederations Cup, deed nog niet mee, maar hij heeft zich wel al gemeld in Amsterdam.

Het duel met de Fransen was het laatste oefenduel van de ploeg van Marcel Keizer voor het tweeluik met Nice. De uitwedstrijd tegen Nice begint woensdag 26 juli om 20.45 uur in de Allianz Riviera. Een week later is de return in de Arena. Als Ajax verder gaat moet het nog een ronde overleven om voor het eerst sinds 2014 weer het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.