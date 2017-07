Wijnaldum denkt dat Liverpool komend seizoen voor titel kan strijden

"Ik wil niet zeggen dat we zomaar kampioen zullen worden, maar ik denk dat we een selectie hebben die goed genoeg is om mee te doen in de titelstrijd", zegt de middenvelder.

Afgelopen seizoen eindigde Liverpool op de vierde plaats in de Premier League met zeventien punten achterstand op koploper Chelsea. De ploeg van manager J├╝rgen Klopp liet het vooral afweten tegen de mindere tegenstanders. Vijf van de zes nederlagen werden geleden tegen clubs uit het rechterrijtje.

"Ik heb er vertrouwen in dat we niet dezelfde fouten zullen maken als vorig jaar", zegt Wijnaldum in Hongkong, waar zijn club zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

Basis

Tijdens de zomer begroette Wijnaldum met Egyptisch international Mohamed Salah en de 19-jarige aanvaller Dominic Solanke pas twee nieuwe ploeggenoten. "Ik denk dat de basis hier goed is. We moeten komend seizoen voortborduren op de dingen die goed gaan."

Liverpool speelt woensdag in Hongkong vriendschappelijk tegen Crystal Palace, de club van manager Frank de Boer. De Premier League begint voor 'the Reds' op 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Watford.

