Conte zet handtekening onder verbeterd tweejarig contract bij Chelsea

Conte tekende vorig jaar bij zijn entree in Londen een driejarige verbintenis bij de 'Blues' en staat dus nog tot de zomer van 2019 onder contract op Stamford Bridge.

"Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract", zegt de 47-jarige Italiaan op de website van Chelsea. "We hebben in ons eerste jaar enorm hard gewerkt om iets moois te presteren en daar ben ik ontzettend trots op. Nu moeten we nog harder werken om aan de top te blijven."

In zijn eerste seizoen kroonde Conte zich meteen tot kampioen met Chelsea. Na het binnenslepen van de Premier League-titel slaagde hij er echter niet in om de dubbel te pakken, want in de finale van de FA Cup bleek stadgenoot Arsenal te sterk.

Conte, die eerder onder meer werkzaam was voor Juventus en als bondscoach van Italië, kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste jaar in West-Londen. "Ik heb zoveel steun gekregen van de fans en het is belangrijk dat we samen verdergaan."

Directeur Marina Granovskaia is ook te spreken over de nieuwe deal. "Hij heeft hier iets ongelooflijks gepresteerd in zijn eerste jaar. Dit nieuwe contract weerspiegelt ons geloof dat hij resultaten kan blijven boeken in zowel Engeland als Europa."

Slagvaardigheid

De afgelopen weken werd in Engeland gespeculeerd over een mogelijke breuk tussen Conte en Chelsea. De Italiaan zou ontevreden zijn over het gebrek aan slagvaardigheid van de clubleiding op de transfermarkt. Zo grepen de 'Blues' naast spits Romelu Lukaku, die naar Manchester United ging.

Afgelopen week volgden alsnog de eerste twee versterkingen. De Duitse verdediger Antonio Rüdiger en de Franse middenvelder Tiemoué Bakayoko kwamen voor bij elkaar 80 miljoen euro over van respectievelijk AS Roma en AS Monaco.

