Promes trefzeker voor Spartak Moskou bij competitiestart

Promes opende na een klein halfuur de score voor Spartak. De 25-jarige aanvaller kopte raak uit een voorzet van Lorenzo Melgarejo.

Twee minuten later bereidde Promes ook de 0-2 van Luiz Adriano voor. Afgelopen vrijdag zorgde hij in de strijd om de Russische Super Cup tegen Lokomotiv Moskou (2-1) in de verlenging voor de beslissende tweede treffer van zijn ploeg.

Regerend landskampioen Spartak moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. In blessuretijd kwam Dinamo Moskou op gelijke hoogte.

Promes werd vorig seizoen gekozen tot beste speler in de Russische competitie. De Amsterdammer had met twaalf doelpunten een belangrijk aandeel in het behalen van de landstitel.

In totaal maakte Promes in 93 officiële wedstrijden voor Spartak 45 doelpunten. Hij heeft bij de Russische club nog een contract tot medio 2021.