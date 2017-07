Ajax verliest oefenduel met Lyon, Grasshopper te sterk voor jeugdig PSV

Ajax moest onder leiding van de kersverse trainer Marcel Keizer in het Stade Pierre Rajon van Bourgoin-Jallieu, iets ten zuidoosten van Lyon, met 2-0 buigen voor Lyon.

Beide clubs troffen elkaar enkele maanden geleden ook al in de halve finales van de Europa League, toen was Ajax over twee duels net te sterk (4-1 en 1-3).

Voor Ajax diende het duel met Lyon als test voor het tweeluik met OGC Nice, in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week woensdag is de eerste wedstrijd in Frankrijk, op 2 augustus is de return in de Johan Cruijff Arena.

Van Leer

Nick Viergever opende in de twaalfde minuut met een eigen doelpunt de score. Onder druk van Maxwell Cornet werkte hij een voorzet van Nabil Fekir achter doelman Benjamin van Leer.

Amine Gouiri tekende in de 77e minuut voor de 2-0, bij een snelle uitbraak van Lyon waarbij de Ajax-defensie geen sterke indruk maakte. De Fransen raakten ook nog twee keer de Amsterdamse lat.

Keizer stuurde tegen Lyon grotendeels de ploeg het veld in die volgende week ook zal starten tegen Nice. Nieuweling Van Leer verving de nog afwezige André Onana. De van Roda JC overgekomen doelman maakte een kwartier voor tijd plaats voor Stan van Bladeren.

Bij Lyon stonden Memphis Depay en de onlangs van Ajax overgekomen Tete in de basis. Traoré, die vorig jaar als Chelsea-huurling nog voor Ajax uitkwam, deed niet mee.

Eerder op de dag eindigde het treffen tussen de reserves van Ajax en Lyon in 2-2. Vaclav Cerny en Frenkie de Jong maakten de Amsterdamse doelpunten, Klaas-Jan Huntelaar droeg de aanvoerdersband bij 'Jong Ajax'.

PSV

In de vierde oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen slaagde PSV er niet in om te winnen van Grashopper. Gaston Pereiro was vlak na rust wel trefzeker voor de ploeg van trainer Phillip Cocu, maar dat bleek niet genoeg op het trainingscomplex van de club uit Zürich.

Andersen, die Ajax een jaar geleden verruilde voor Grasshopper, opende na dik een halfuur spelen de score voor de nummer acht van het voorbije Zwitserse seizoen: 1-0. Dat bleek ook de ruststand in Zwitserland.

PSV schoot na de hervatting echter uit de startblokken. Dante Rigo zag zijn vrije trap tot treffer gepromoveerd worden door Pereiro. De Uruguayaanse aanvaller tikte van dichtbij binnen en leek het weer spannend te maken in Niederhasli, onder de rook van Zürich.

Twintig minuten later was het echter Andersen die Grasshopper weer op voorsprong zette. De Deense spelmaker zag zijn teamgenoot Ridge Munsy de eindstand vlak voor tijd zelfs nog op 3-1 bepalen.

Van Ginkel

PSV trad tegen Grasshopper niet aan in de sterkste opstelling. Aanwinsten Marco van Ginkel, die opnieuw van Chelsea gehuurd wordt en zijn eerste speelminuten maakte, en Derrick Luckassen mochten wel aantreden van Cocu.

De Brabantse nummer drie van het afgelopen Eredivisieseizoen had eerder wel gewonnen van RKC Waalwijk (2-0) en FC Sion (1-0). Afgelopen zondag werd er doelpuntloos gelijkgespeeld (0-0) tegen AS Monaco.

De eerstvolgende oefenwedstrijd van PSV is op zondag 6 augustus tegen FC Augsburg, in Duitsland.