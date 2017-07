Oostenrijkse voetbalsters verslaan buurland Zwitserland bij EK-debuut

Zwitserland moest het laatste halfuur afwerken met slechts tien speelsters vanwege een directe rode kaart voor Rahel Kiwic, die een doorgebroken Oostenrijkse verdere doorgang belette.

Matchwinner Burger kwam met haar doelpunt op 33 goals voor de nationale ploeg, waarmee ze topscorer aller tijden is voor Oostenrijk. De Zwitserse topschutter Laura Dickenmann (veertig doelpunten) kwam dinsdag niet tot scoren in De Adelaarshorst.

Zowel Oostenrijk, dat na één wedstrijd aan de leiding gaat in groep C, als Zwitserland debuteert deze zomer in Nederland op een Europees kampioenschap.

Later op dinsdag wordt ook het tweede pouleduel in de groep van Oostenrijk en Zwitserland gespeeld. Frankrijk speelt om 20.45 uur tegen IJsland in het Koning Willem II Stadion van Tilburg.