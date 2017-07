Feyenoord bevestigt komst verdedigers St. Juste en Haps

Naar verluidt betaalt Feyenoord 6 miljoen euro aan AZ voor Haps en 4,5 miljoen voor St. Juste aan sc Heerenveen.

De 24-jarige Haps tekent voor vijf seizoenen in De Kuip. De linksback gaat met rugnummer 5 spelen. St. Juste (20) heeft een verbintenis voor vier jaar afgesloten en krijgt rugnummer 4.

Beide spelers vertrekken dinsdag met Feyenoord op trainingskamp naar Oostenrijk, waar de landskampioen zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

Van Geel

Technisch directeur Martin van Geel toont zich tevreden met de defensieve dubbelslag van Feyenoord, die al enkele dagen in de lucht hing. "Op zijn positie is Ridgeciano een van de beste spelers van Nederland, zowel aanvallend als verdedigend", oordeelt Van Geel op de website van de Rotterdamse club.

"Dat heeft hij niet alleen in de Eredivisie maar ook in de Europa League laten zien. We zijn dan ook blij dat we hem nog ruim voor de start van het seizoen hebben kunnen vastleggen."

Ook van St. Juste heeft Van Geel hoge verwachtingen. "We halen met Jeremiah een zeer talentvolle jongen binnen die al de nodige ervaring heeft, maar de komende jaren ook nog enorm kan doorgroeien."

"Naast centraal in de verdediging kan Jeremiah eventueel ook als verdedigende middenvelder uit de voeten. Voor een trainer is het altijd prettig als spelers op meerdere posities kunnen spelen."

Trainingskamp

Feyenoord vertrekt dinsdag voor een zes dagen durend trainingskamp naar het Oostenrijkse Schruns. Ook nieuwelingen Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Kevin Diks (Fiorentina) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht) zijn van de partij.

Naast Vejinovic nam Feyenoord eerder deze zomer al afscheid van Dirk Kuijt (gestopt), Eljero Elia (Basaksehir), Steven Berghuis (Watford, was gehuurd), Pär Hansson (Helsingborgs IF), Warner Hahn (sc Heerenveen), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Wessel Dammers (Fortuna Sittard) en Simon Gustafson (Roda JC, huur).

Tijdens de Open Dag afgelopen zondag stelde Van Geel dat Feyenoord nog op drie à vier nieuwe aankopen hoopte. De naam van Robin van Persie werd daarbij genoemd. "Hij is van de categorie Dirk Kuijt, van de buitencategorie. Die spelers zijn altijd meer dan welkom bij Feyenoord", aldus Van Geel.

Op 5 augustus speelt Feyenoord zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Bekerwinnaar Vitesse komt dan naar De Kuip voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Een week later spelen de Rotterdammers thuis tegen FC Twente in de eerste speelronde van de Eredivisie.

