Van La Parra verlengt contract bij Premier League-club Huddersfield

De Nederlandse aanvaller had nog een contract in Huddersfield tot 2019 en wordt nu beloond voor zijn prestaties in het afgelopen seizoen.

De 26-jarige Van La Parra had met veertig gespeelde wedstrijden een belangrijk aandeel in de promotie van de club naar de Premier League. Huddersfield was in de finale van de playoffs na strafschoppen te sterk voor Reading.

Van La Parra was twee keer trefzeker en gaf vier assists in het afgelopen Championship-seizoen.

Heerenveen

"Rajiv is een een jongen met veel talent en ik geloof dat er bij hem nog veel ruimte is voor verbetering", aldus Huddersfield-trainer David Wagner.

"Dat is fijn, als je ziet wat voor dreiging hij nu al is voor ons. We waren het afgelopen seizoen beter als Rajiv in het veld stond. Ik ben benieuwd hoe hij zich aan zal passen aan de Premier League."

Van La Parra speelde in de jeugd voor Feyenoord en kwam later uit voor SM Caen, sc Heerenveen, Wolverhampton Wanderers en Brighton & Hove Albion.