Crystal Palace bevestigt komst Ajax-verdediger Riedewald

De drievoudig international van Oranje tekent een contract voor vijf jaar bij de Londense club. Hij is de tweede aanwinst voor De Boer. Eerder deze maand werd middenvelder Ruben Loftus-Cheek van Chelsea gehuurd.

De transfer van Riedewald hing al ruim een week in de lucht. De selectie van Crystal Palace keerde maandag terug van een trainingskamp in Hongkong.

De 20-jarige Riedewald speelde sinds zijn debuut in 2013 63 competitieduels voor Ajax. Afgelopen seizoen verloor hij onder trainer Peter Bosz zijn basisplaats.

Riedewald zegt op de website van zijn nieuwe club uit te kijken naar de Premier League. "Het is een mooie competitie om in te kunnen spelen en het is ook een mooie kans om weer met De Boer te kunnen samenwerken."

De coach is erg tevreden dat de linksbenige verdediger zich bij zijn nieuwe club heeft aangesloten. "Hij is een geweldige versterking voor onze ploeg. Jairo is weliswaar jong, maar heeft al veel ervaring."

Na Davy Klaassen (Everton), Diederik Boer (PEC Zwolle), Bertrand Traoré en Kenny Tete (beiden Olympique Lyon) is Riedewald de vijfde speler uit de A-selectie die deze zomer vertrekt bij Ajax. Daar staat voorlopig alleen de komst van Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) en doelman Benjamin van Leer (Roda JC) tegenover.

Crystal Palace heeft met Patrick van Aanholt nog een Nederlandse verdediger onder contract. Het nieuwe seizoen begint voor de Londense club met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Huddersfield Town op 12 augustus.

