Totti beëindigt carrière definitief en treedt toe tot directie AS Roma

Totti speelde in mei tegen Genoa zijn laatste duel voor AS Roma. De aanvaller hield daarna de optie open om in het buitenland zijn carrière voort te zetten.

Naar verluidt was er belangstelling vanuit de Verenigde Staten en Japan, maar Totti heeft uiteindelijk besloten om werkzaam te blijven bij de club die hij zijn gehele carrière als speler diende.

Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe functie van de 58-voudig international eruit gaat zien, dat moet de praktijk gaan uitwijzen.

Ontdekken

"Het eerste deel van mijn leven als voetballer is voorbij, nu staat een ander belangrijk deel op het punt van beginnen", stelt Totti in een verklaring op Twitter.

"Ik begin op nul, want ik heb tijd nodig om te ontdekken welke rol bij me past. Dat gaat stap voor stap, ik doe het kalm aan. Ik stel me ter beschikking aan iedereen binnen de club, van de president tot en met de jeugdspelers."

"Tot 28 mei heb ik alleen gedacht aan voetballen, plezier maken en mijn bijdrage leveren aan het team", vervolgt Totti. "Nu is het tijd om een nieuwe bladzijde open te slaan. Ik kijk ernaar uit hoe deze nieuwe rol me zal verrassen en me veel goede nieuwe dingen zal brengen."

Totti wil niet met 'directeur' aangesproken worden in zijn nieuwe functie. "Hoe jullie me moeten noemen? Gewoon Francesco, zoals altijd."

Champions League

AS Roma speelt komend seizoen in de groepsfase van de Champions League. Met Kevin Strootman en Rick Karsdorp heeft de club twee Oranje-internationals onder contract.

Momenteel verblijft de ploeg van trainer Eusebio di Francesco in de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Vrijdag wordt het competitieschema van de Serie A bekendgemaakt. De eerste speelronde is in het weekend van 11 en 12 augustus.