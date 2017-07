Cambuur krijgt groen licht van gemeente voor bouw nieuw stadion

Cambuur hoopt in 2020 te kunnen spelen in het nieuwe onderkomen, dat plaats moet bieden aan 15.000 toeschouwers. Met het nieuwe stadion hoopt de Friese club zich tot een stabiele ploeg in de Eredivisie te kunnen ontwikkelen.

Afgelopen seizoen eindigde Cambuur op de derde plaats in de Jupiler League, waarna in de play-offs om promotie/degradatie werd verloren van MVV Maastricht.

Het nieuwe onderkomen, dat waarschijnlijk 'Cambuur Stadion' gaat heten, wordt het eerste energieneutrale stadion van Nederland. Cambuur krijgt een hybride veld, dat deels uit kunstgras en deels uit natuurgras bestaat.

Het huidige Cambuurstadion werd in 1934 geopend door vv Leeuwarden. In 1964 werd Cambuur Leeuwarden de bespeler van het stadion in plaats van de stadgenoot, die terugkeerde naar de amateurs. Het huidige stadion biedt plaats aan 10.250 toeschouwers.