Russische voetbalsters op EK te sterk voor Italië

Elena Danilova schoot de Russinnen al in de negende minuut op 1-0, waarna Elena Morozova de voorsprong in de 26e minuut verdubbelde met een rake kopbal. Ekartina Sochneva was de aangever bij de twee treffers.

Beide ploegen kregen in de tweede helft aardig wat kansen op doelpunten. Zo vond de Italiaanse aanvoerster Melania Gabbiadini de Russische doelvrouw Tatyana Shcherbak op haar weg na een boogbal. Ook de Italiaanse keepster Chiara Marchitelli verrichtte enkele goede reddingen.

In de slotfase kwam de zege van Rusland nog flink in gevaar. Ilaria Mauro tikte van dichtbij de 2-1 binnen. Het leek vervolgens ook 2-2 te worden, maar de treffer van Elisa Bartoli werd vanwege buitenspel afgekeurd. Een kopbal van Gabbiadini werd vervolgens net voor de lijn gekeerd.

Favorieten Duitsland en Zweden zijn de andere twee ploegen in groep B. Die twee landen treffen elkaar later op maandag in Breda.

De Nederlandse ploeg begon het EK in eigen land zondag al met een 1-0 overwinning op Noorwegen. Shanice van de Sanden was met een kopbal verantwoordelijk voor de treffer.