Bloedeloos gelijkspel tussen favorieten Duitsland en Zweden op EK

Beide ploegen stonden vorig jaar in Rio de Janeiro tegenover elkaar in de olympische finale. De titel ging toen naar Duitsland, dat met 2-1 won.

Zweden en Duitsland gelden ook nu als twee van de grote favorieten voor de titel. Duitsland werd in het verleden al acht keer Europees kampioen, waaronder de laatste zes keer. Zweden won het toernooi één keer: in 1984.

Het duel in Breda werd pas na rust enigszins het kijken waard. Beide ploegen kwamen voor rust amper in de buurt van het vijandelijk doel. Zweden werd alleen met een kopbal gevaarlijk, terwijl Duitland niet verder dan wat schoten van afstand kwam.

Na dik een uur kreeg de Duitse invalster Mandy Islacker pas de tot dan toe grootste kans van de wereld. De spits tikte de bal net voorlangs. Aan de overkant kon Stina Blackstenius vlak daarna na een rush alleen op doelvrouw Almuth Schult af, maar zij schoot tegen de keepster aan.

In de slotfase was met name Duitsland dichtbij een doelpunt, maar de ploeg van de nieuwe bondscoach Steffi Jones slaagde er niet in een bres te slaan in de sterke Zweedse defensie.

Rusland-Italië

Elena Danilova schoot de Russinnen in Rotterdam al in de negende minuut op 1-0, waarna Elena Morozova de voorsprong in de 26e minuut verdubbelde met een rake kopbal. Ekartina Sochneva was de aangever bij de twee treffers.

Beide ploegen kregen in de tweede helft aardig wat kansen op doelpunten. Zo vond de Italiaanse aanvoerster Melania Gabbiadini de Russische doelvrouw Tatyana Shcherbak op haar weg na een boogbal. Ook de Italiaanse keepster Chiara Marchitelli verrichtte enkele goede reddingen.

In de slotfase kwam de zege van Rusland nog flink in gevaar. Ilaria Mauro tikte van dichtbij de 2-1 binnen. Het leek vervolgens ook 2-2 te worden, maar de treffer van Elisa Bartoli werd vanwege buitenspel afgekeurd. Een kopbal van Gabbiadini werd vervolgens net voor de lijn gekeerd.

Door de zege gaat Rusland aan kop in groep B. Duitsland en Zweden volgen met een punt, terwijl Zweden onderaan staat. De nummers één en twee gaan door naar de kwartfinales, waar mogelijk Oranje wacht.

De Nederlandse ploeg begon het EK in eigen land zondag al met een 1-0 overwinning op Noorwegen. Shanice van de Sanden was met een kopbal verantwoordelijk voor de treffer.