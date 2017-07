Koeman haalt oude bekende Martina naar Everton

Beide mannen werkten al samen bij Southampton, waar het aflopende contract van de verdediger na afgelopen seizoen niet werd verlengd. Everton kon de back daarom gratis aantrekken.

Koeman haalde Martina eerder al vanuit Nederland naar Southampton. De verdediger kwam in het verleden uit voor onder meer FC Twente, RKC Waalwijk en RBC Roosendaal.

"Cuco is een ervaren speler die op verschillende posities achterin kan spelen", legt Koeman op de website van de club uit. "Gezien de grote hoeveelheid wedstrijden die we spelen is het belangrijk dat we breedte en competitie in het team hebben."

Martina speelde in twee jaar tijd 36 duels voor Southampton. Daarin was de 30-voudig international van Curaçao één keer trefzeker, maar dat was wel meteen een doelpunt van grote schoonheid. Hij schoot in een competitiewedstrijd tegen Arsenal van grote afstand raak.

Klaassen

Martina is de zevende aanwinst voor Everton deze zomer. Koeman haalde onder anderen Wayne Rooney (Manchester United) en Ajacied Davy Klaassen naar Goodison Park.

Doelman Jordan Pickford (Sunderland), spits Sandro Ramirez (Malaga), verdediger Michael Keane (Burnley) en spits Henry Onyekuru (Eupen) zijn de andere versterkingen, al is laatstgenoemde spits direct verhuurd.

Tegenover hun komst staat het vertrek van onder anderen Romelu Lukaku naar Manchester United en Gerard Deulofeu naar FC Barcelona.