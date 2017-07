Miedema ziet na zege op Noorwegen ontlopen Duitsland als volgend doel

"Het doel is nu eerste worden in de poule, waardoor we waarschijnlijk niet tegen Duitsland hoeven. Daar gaan we nu voor", aldus Miedema voor de camera van NUsport.

Duitsland, dat de laatste zes keer steeds de Europese titel pakte, begint maandag in groep B aan het EK. Oranje zit in groep A en treft donderdag Denemarken op Het Kasteel in Rotterdam, waarna de groepsfase in het Willem II Stadion in Tilburg wordt afgesloten tegen België.

Hoewel Noorwegen de zwaarste tegenstander lijkt in de groep van Oranje, is Miedema op haar hoede. "Denemarken en België hebben ook extreem veel kwaliteit. Maar op papier staan we nu met een been in de kwartfinales."

Droomstart

Volgens de 21-jarige Miedema, die deze zomer Bayern München verruilde voor Arsenal, beleefde Oranje zelfs een droomstart met de 1-0 zege in de Utrechtse Galgenwaard op Noorwegen.

"We hadden met 3-0 of 4-0 kunnen winnen", vindt Miedema. "De hele wedstrijd waren we de bovenliggende partij. Prachtig om zo af te trappen voor het oog van 25.000 man. Al die supporters zorgden voor extra motivatie. Ik vond het heerlijk."

Tegenvallertje voor Miedema was wel dat ze zelf niet scoorde, ondanks een aantal aardige mogelijkheden. "Ja, ik had absoluut graag gescoord. Maar ik heb wel lekker gevoetbald. Ik voelde me fit, heb veel kansen gecreëerd en houd daardoor een goed gevoel over aan deze wedstrijd."