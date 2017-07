Van den Berg wil dat zege op Noorwegen het begin is van fantastisch EK

"We blijven met beide benen op de grond staan, dat hoeven we niet eens tegen elkaar te zeggen", aldus van den Berg voor de camera van NUsport. "We weten namelijk wat het grote doel is dit EK. Dit moet het begin zijn van een fantastisch toernooi."

Van den Berg kon wel genieten van het spel van Oranje én de sfeer in de uitverkochte Galgenwaard.

"Dit was denk ik een van de beste wedstrijden die ik met Oranje gespeeld heb ik al die jaren. Het resultaat was top, want Noorwegen is een absoluut topland. Maar we hebben ook gedomineerd. En de bereidwilligheid en de strijd in het team was geweldig."

Smetje

Enig smetje was dat Oranje tegen de wereldkampioen van 1995 met veel meer had kunnen winnen dan 1-0. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman miste aardig wat kansen en de rake kopbal van Shanice van de Sanden voelde daarom na 64 minuten als een bevrijding.

"We hadden veel eerder op voorsprong kunnen komen", beseft de 26-jarige Van den Berg, die zich ondanks het lang uitblijven van een doelpunt geen zorgen maakte. "Ik zag de vastberadenheid en de onverstoorbaarheid in het team en dus wist ik dat het goed zou komen. We bleven geduldig en de kansen bleven komen. Al was het wel lekker toen de bal er eenmaal invlooog."

Het benutten van de kansen lijkt daardoor enige wat beter kan richting de volgende poulewedstrijden tegen Denemarken (20 juli) en België (24 juli). "We moeten meer scoren inderdaad. Maar dat is het enige puntje. Verder kan ik het team alleen maar een compliment maken."