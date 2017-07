Oranje wint openingsduel EK vrouwen van Noorwegen

De overwinning van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was verdiend, al duurde het lang voordat het overwicht werd uitgedrukt in goals. Shanice van de Sanden tekende na 64 minuten koppend voor de enige treffer van de wedstrijd.

Met de zege op Noorwegen, dat vier jaar geleden de finale haalde van het EK, kent Nederland een uitstekende start in groep A. De andere groepswedstrijd begint om 20.45 uur op De Vijverberg in Doetinchem en gaat tussen België en Denemarken.

De volgende wedstrijd van Oranje is donderdag op Het Kasteel in Rotterdam tegen Denemarken, waarna vier dagen later de groepsfase in het Willem II Stadion in Tilburg wordt afgesloten tegen België.

Fysiek

In een uitverkochte Galgenwaard kende Oranje zondag bijna een droomstart tegen Noorwegen, want binnen een minuut was er een enorme kans voor Lieke Martens. Van de Sanden wist de aanvalster, die eerder deze week bij FC Barcelona tekende, te bereiken, maar de Noorse keepster Ingrid Hjelmseth voorkwam een razendsnelle goal.

Nog binnen het kwartier was Martens opnieuw gevaarlijk. Na een-twee met Vivianne Miedema kon ze vanaf een meter of vijftien uithalen, maar opnieuw was Hjelmseth bij de les. Aan de andere kant liet ook het fysiek sterke Noorwegen zich gelden. Oranje-keepster Sari van Veenendaal gooide zich op de bal voordat Caroline Graham Hansen kon binnentikken.

Niet veel later draaide het even om andere dingen in De Galgenwaard. Het publiek klapte in de 32e minuut voor zesvoudig international Sylvia Nooij, die een week geleden plotseling overleed op 32-jarige leeftijd. Twee minuten later klonk er ook applaus voor Ajacied Abdelhak Nouri, die het rugnummer 34 heeft.

Ondertussen bleef het initiatief bij Oranje. Miedema speelde zich knap vrij, maar het schot van de spits ging naast. Tien minuten voor rust wilde Miedema het tevergeefs nogmaals zelf proberen, terwijl afspelen op Van de Sanden een beter idee was.

Op slag van rust was het Van de Sanden die in de fout ging en dat kwam Oranje bijna duur te staan. De aanvalster van Liverpool verspeelde de bal, waardoor Noorwegen een enorme kans kreeg via spits Ada Hegerberg, die vorig seizoen werd verkozen tot de beste speelster van Europa. Het schot van de 22-jarige Hegerberg ging net naast.

Zijnet

Een achterstand voor Oranje bij rust was ook niet verdiend geweest, want het overwicht en de beste kansen waren voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Aan het begin van de tweede helft joeg Nederland opnieuw op een voorsprong. Miedema kon net niet binnentikken na een lage voorzet vanaf rechts en een schot van Martens verdween in de handen van Hjelmseth. Oranje was in de tweede helft zelfs sterker dan voor rust.

Terwijl Noorwegen loerde op de counter, dacht het Nederlands publiek al aan een doelpunt toen een inzet van Miedema het net deed bewegen. De Drentse raakte echter het zijnet, na een fraai passje van Martens.De bal wilde er maar niet in voor Oranje, ook niet bij twee pogingen van Martens van afstand.

De wedstrijd leek daarmee af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, totdat Martens 24 minuten voor tijd Van de Sanden op maat bediende. De 24-jarige vleugelspeelster tekende koppend voor de eerste EK-goal van de Oranjevrouwen sinds 2009, maar bovenal een verdiende 1-0 voorsprong.

De voorsprong van Oranje zorgde ervoor dat Noorwegen meer moest komen, maar daardoor kreeg Oranje juist ruimt voorin. Bijna profiteerde Miedema. De spits van Arsenal kon net niet bij de bal na een voorzet van Van de Sanden.Naarmate het laatste fluitsignaal dichterbij kwam bleek dat Noorwegen kracht miste voor een slotoffensief.

Oranje bleef de gevaarlijkste ploeg, al leidde dat niet tot meer goals. Rechtsback Desiree van Lunteren en opnieuw Miedema misten in kansrijke positie, maar dat maakte de vreugde over de zege niet minder groot in De Galgenwaard.