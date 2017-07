Oranjevrouwen beginnen met verwachte namen aan openingsduel EK

Sari van Veenendaal is keepster van Oranje en de verdediging wordt gevormd door Desiree van Lunteren. Anouk Dekker, captain Mandy van den Berg en Kiki van Es.

Op het middenveld spelen Danielle van de Donk, Jackie Groenen en Sherida Spitse, die tegen Noorwegen begint aan haar 134e interland. De middenveldster van FC Twente is daarmee de meest ervaren speelster van Oranje. Voorin krijgt spits Vivianne Miedema vanaf de flanken steun van Shanice van de Sanden en Lieke Martens.

Oranje jaagt tegen Noorwegen op de eerste EK-treffer sinds 2009. De laatste Nederlandse die scoorde op een EK was Marlous Pieëte in de 64e minuut van de halve finale in 2009 tegen Engeland.

Op het EK van 2013 in Zweden wist Nederland geen enkel doelpunt te maken. Tegen Duitsland werd het 0-0 en van IJsland en Noorwegen werd met 1-0 verloren. Oranje staat daardoor al 326 minuten droog op een EK.

Hegerberg

Gevaarlijkste speelster aan Noorse kan is de 22-jarige spits Ada Hegerberg van Olympique Lyon, die door de UEFA uitgeroepen tot Europees speelster van het seizoen 2015/2016.

Nederland tegen Noorwegen begint zondag om 18.00 uur in De Galgenwaard. Vier dagen later speelt Oranje op Het Kasteel tegen Denemarken, waarna de groepsfase op 24 juli in het Willem II Stadion wordt afgesloten tegen België.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Van den Berg, Van Es; Spitse, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens.