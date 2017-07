PSV huurt Van Ginkel opnieuw van Chelsea

Van Ginkel verlengde tevens zijn contract bij de Engelse grootmacht tot medio 2020. De bedoeling is dat hij maandag aansluit bij de selectie van trainer Phillip Cocu.

PSV is op dit moment op trainingskamp in Zwitserland. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie neemt het zondag vriendschappelijk op tegen AS Monaco en oefent dinsdag ook nog tegen FC Basel.

Het wordt voor Van Ginkel zijn derde uitleenperiode in het Philips Stadion. Hij kwam ook al in de tweede competitiehelft van de voorbije twee jaargangen uit voor de Eindhovenaren.

De zesvoudig Oranje-international speelde vooralsnog 31 wedstrijden voor PSV en vond daarin vijftien keer het net. Hij pakte in zijn eerste seizoen in het rood-wit gelijk de landstitel.

De geboren Amersfoorter werd eerder door Chelsea al tijdelijk gestald bij AC Milan en Stoke City.

Willems

Jetro Willems is op weg naar de uitgang bij PSV. De 23-jarige linksback heeft zondagochtend het trainingskamp van de Brabanders verlaten om een overgang af te kunnen ronden.

Willems heeft daartoe toestemming gekregen van de clubleiding van PSV.

De 22-voudig Oranje-international is naar verluidt in verregaande onderhandelingen met Eintracht Frankfurt. De Bundesliga-club zou zelf al een akkoord hebben bereikt met PSV over de transfersom van de geboren Rotterdammer.

Willems stapte in de zomer van 2011 van Sparta over naar PSV. Hij kwam in Eindhoven tot 190 duels en twaalf doelpunten.

Het contract van Willems bij PSV loopt nog een jaar door. Hij gaf onlangs te kennen dat hij toe is aan een volgende stap in zijn loopbaan.