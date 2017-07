Costa Rica en Canada bereiken kwartfinales bij Gold Cup

Verdediger Ariel Rodriguez opende na vier minuten de score voor Costa Rica. Tegen het einde van de tweede helft liep de kwartfinalist van het afgelopen WK via Rodney Wallace en David Ramírez verder uit.

Frans Guyana speelde zonder de voor twee duels geschorste Florent Malouda. De voormalig Frans international, geboren in Frans Guyana, deed in het vorige pouleduel tegen Honduras wel mee. Dat was tegen de regels.

De Concacaf (de voetbalfederatie voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied) gaf de zege aan Honduras (3-0).

Met vier punten werd Honduras derde in groep A. Dat lijkt ook voldoende voor een plek bij de laatste acht. Van de drie poules gaan de twee beste nummers drie naar de kwartfinales. Frans Guyana is uitgeschakeld.

Curaçao

Op de Gold Cup strijden twaalf landen om het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïbische eilanden. De beste twee ploegen uit elke poule en de beste twee nummers drie plaatsen zich voor de kwartfinales.

Zondag speelt Curaçao in zijn derde groepswedstrijd tegen Mexico, de koploper in groep C. Het eiland is na twee duels nog puntloos. Zowel de wedstrijd tegen Jamaica als die tegen El Salvador werd met 2-0 verloren.