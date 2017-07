Ex-doelman Sutton aangeklaagd om overtreden gokregels na eten pasteitje

De bijna 150 kilo zware Shaw wist dat een wedkantoor daar een quotering van 8 tegen 1 op had gezet. De ex-doelman nam ontslag nadat de Engelse overheid en de FA een onderzoek naar hem begonnen vanwege de 'piegate'.

Shaw wordt "het opzettelijk beïnvloeden van de gokmarkt" en "ongepast gedrag" ten laste gelegd door de FA. Hij heeft tot en met vrijdag 21 juli om op de aanklachten te reageren, meldt de BBC.

Shaw vertelde na het met 0-2 verloren duel tegen Arsenal al dat hij wist dat er gewed kon worden op een pasteitje tijdens de wedstrijd, maar noemde het incident "gewoon een lolletje". "Ik hoorde het van een aantal jongens. Mijn antwoord was dat ik de hele dag nog niets gegeten had en dat later op de dag misschien nog zou doen."

Vrienden

De doelman ontkent overigens dat hij of een van zijn medespelers iets fout heeft gedaan. Zij hebben namelijk geen weddenschappen geplaatst. "Dat mogen we immers niet. Ik denk dat een paar vrienden en een paar fans dat wel hebben gedaan."

Shaw, bijgenaamd de 'Roly-Poly Goalie', had het pasteitje in de rust klaar laten maken. Hij wachtte met eten tot Sutton, dat uit komt op het vijfde niveau, drie keer had gewisseld en hij niet meer kon invallen.