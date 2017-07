Fans betuigen met vuurwerk en gezang steun aan Nouri

De F-side, de fanatieke aanhang van Ajax, had hiertoe opgeroepen. Ook veel spelers uit de Ajax-selectie zijn gekomen.

Het Michel de Klerkhof, ook wel het Nigel de Jongpleintje genoemd, is het pleintje waar Nouri altijd te vinden was in zijn jeugd. Voor zijn ouderlijk huis in de nabijgelegen Aalbersestraat riepen de toegestroomde fans "Appie, Appie", ze applaudisseerden en staken vuurwerk af.

Familieleden stonden voor de ramen en hielden Nouri's Ajax-shirt met rugnummer 34 omhoog. Ook hangt er een kinderfoto van Nouri als voetballer voor de ramen.

Vader

Andere directe familieleden, onder wie zijn vader, kwamen onder politiebegeleiding naar het huis en schudden handen met de fans. Sommige fans waren in tranen. Velen hadden bloemen bij zich en droegen een shirt met nummer 34.

Na bijna een uur opende een familielid het raam en vroeg de fans om naar het pleintje te gaan en vouwde zijn handen tot een hartje. De fans gaven gehoor aan de oproep en liepen langzaam weg.

Op het pleintje hangen grote spandoeken. Een met een groot wit hart, een met een tekening van de voetballer, een met de tekst "Appie forever" en een met "#StayStrongAppie". De meegenomen bloemen werden op het pleintje neergelegd.

Bij het afsteken van het vuurwerk is één persoon aan zijn gezicht gewond geraakt, bevestigt de politie aan NU.nl. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hartritmestoornissen

Nouri zakte afgelopen zaterdag in Oostenrijk in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen met hartritmestoornissen en belandde op de intensive care. Donderdag werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft.

Vrijdag werd Nouri vanuit Oostenrijk teruggevlogen naar Amsterdam. De Ajax-middenvelder is opgenomen in het AMC, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Vlakbij de hoofdingang van het ziekenhuis heeft het AMC een speciale plaats ingericht waar fans hun medeleven kunnen betuigen. In verschillende moskeeën werd vrijdag gebeden voor Nouri, meldt RTV NH. De Ajacied is belijdend moslim.