Galatasaray ontbindt contract Wesley Sneijder

Het contract van Sneijder liep nog een jaar door bij Galatasaray, dat hem in januari 2013 overnam van Internazionale. De twintigvoudig Turks kampioen meldt dat Sneijder afziet van de vergoeding van 4,5 miljoen euro, die hij komend jaar zou gaan verdienen.

"Bedankt Wesley Sneijder", schrijft Galatasaray op de website. De club zegt dat het veel plezier en geluk aan de Nederlander heeft beleefd en wenst hem veel succes in de toekomst.

De geruchten over een vertrek van Sneijder gingen al langer in Turkse media. De middenvelder kwam niet voor in de plannen van trainer Igor Tudor, al mocht hij een week geleden wel weer aansluiten bij de groepstraining.

Aankoop Younes Belhanda kreeg het rugnummer tien, dat de afgelopen jaren aan Sneijder toebehoorde. Donderdag zat de Utrechter niet bij de wedstrijdselectie voor het duel met Östersunds FK in de tweede voorronde voor de Europa League. De Zweedse bekerwinnaar won met 2-0.

Het is nog niet duidelijk wat de volgende club wordt van Sneijder. De laatste weken waren er geruchten over een vertrek naar het Italiaanse Sampdoria en het Amerikaanse Los Angeles FC.

35 goals

Sneijder, die in juni tegen Luxemburg met 131 interlands recordinternational van Oranje werd, was bij Galatasaray een van de grootverdieners. Vorig seizoen maakte hij vijf doelpunten in 27 competitieduels voor de nummer vier van de Turkse Süper Lig.

In totaal was Sneijder 35 keer trefzeker voor 'Gala' in 123 wedstrijden in de de Turkse Süper Lig. Hij werd met de Turkse club twee keer kampioen (2013 en 2015) en won drie keer de beker (2014, 2015 en 2016).

Doordat Sneijder transfervrij is, hoeft hij niet per se voor het sluiten van de transferperiode (31 augustus) een nieuwe club te vinden. De vicecaptain van Oranje moet op zoek naar de vijfde club uit zijn loopbaan. Voor Galatasaray en Internazionale speelde hij bij Real Madrid en Ajax.