City neemt Walker voor 57 miljoen euro over van Tottenham Hotspur

"Ik ben trots dat ik bij City mag spelen en kan niet wachten om hier te beginnen", zegt de 27-jarige Walker vrijdag bij de bekendmaking van het nieuws op de website van City. Hij tekent voor vijf jaar bij City, dat afgelopen als derde eindigde in de Premier League. Spurs werd tweede.

Walker speelde sinds 2011 voor Tottenham, dat hem overnam van Aston Villa. Hij groeide bij de club uit Londen uit tot international en heeft inmiddels 27 interlands achter zijn naam staan.

Txiki Begiristain, de Spaanse technisch directeur van City, is blij dat Walker is vastgelegd. "We zijn onder de indruk van zijn ontwikkeling bij Tottenham. Hij is een van de beste rechtsbacks in de Premier League en ik weet zeker dat hij succesvol zal zijn bij ons", aldus Begiristain.

Derde aankoop

Walker is de derde aankoop van City deze zomer. De club van trainer Josep Guardiola haalde eerder de Portugese middenvelder Bernardo Silva en de Braziliaanse doelman Ederson.

Voor de 22-jarige Silva werd 49 miljoen euro betaalt aan AS Monaco. De een jaar oudere Ederson kwam voor veertig miljoen euro over van Benfica.

Het nieuwe seizoen van City begint op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Brighton and Hove Albion, dat debuteert in de Premier League.

