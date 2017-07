Keizer en Veltman door situatie Nouri nog niet bezig met Nice

"Nice was de sterkste ploeg die we konden loten. Tegelijkertijd denk ik: waar hebben we het eigenlijk over op dit moment. Maar ook het voetbal gaat verder. We gaan nu Nice analyseren en bekijken hoe we daar het beste tegen kunnen spelen", aldus Keizer op de website van Ajax.

De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie werkt op 25 of 26 juli het heenduel af in Frankrijk, waarna op 1 of 2 augustus de return volgt in de Johan Cruijff Arena.

Bij Ajax is het gesprek van de dag op dit moment echter de trieste situatie van Nouri, die zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen door hartritmestoornissen ineen stortte. Donderdag werd bekend dat de pas 20-jarige middenvelder daarbij ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

"We hebben heel slecht nieuws gehad, iedereen is nu natuurlijk erg emotioneel", aldus Keizer. "We hebben vandaag toch gewoon getraind, de gedachten kunnen dan even verzet worden. De verwerking is nu belangrijk, iedereen doet dat op zijn eigen manier."

Verdrietig

Ook Veltman had geen zin om uitgebreid te reageren op de loting. "Nice is een vrij sterke ploeg, zeker vorig seizoen hebben ze het goed gedaan. Iedereen kent Nice natuurlijk van Mario Balotelli, maar niet alleen door Balotelli zijn ze volgens mij derde geworden in de Ligue 1."

Veltman kan het amper bevatten dat hij Nouri nooit meer terug zal zien op het trainingsveld. "Ik heb er geen woorden voor. Je ziet ook grote verslagenheid binnen de groep en iedereen is erg verdrietig. Dat zoiets zo'n mooie jongen kan gebeuren is vreselijk. We moeten elkaar helpen en elkaar troosten, er voor elkaar zijn. De familie steun geven, dat is het enige wat we kunnen doen."