Oud-PSV'er Bakkali vertrekt op huurbasis naar Deportivo La Coruña

Het is nog onduidelijk of Deportivo La Coruña ook een optie tot koop heeft bedongen op Bakkali.

De tweevoudig international van België speelde van 2008 tot en met 2015 voor PSV. Hij gold in Eindhoven als een grote belofte, maar ging er met ruzie weg omdat hij weigerde zijn contract te verlengen.

Bakkali moest daarom in zijn laatste seizoen bij PSV uitkomen in het beloftenelftal. In het jaar daarvoor kwam hij nog tot 24 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij vier keer het net vond.

2020

Bakkali vertrok in de zomer van 2015 transfervrij naar Valencia. In zijn eerste seizoen in Spaanse dienst verscheen hij nog negentien keer binnen de lijnen, maar in de afgelopen jaargang moest hij het met slechts zes duels doen.

De geboren Marokkaan heeft in Estadio Mestella nog een verbintenis tot medio 2020.

Bakkali wordt bij Deportivo La Coruña ploeggenoot van Ola John. De Nederlandse aanvaller werd het voorbije half jaar gehuurd van Benfica en tekende onlangs voor drie jaar bij de club uit Galicië.