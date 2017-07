Profiel Abdelhak Nouri: Troetelkind van Ajax hoopte dit jaar door te breken

De 20-jarige Nouri ging zaterdag tijdens het oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen naar de grond met hartritmestoornissen. Donderdag werd bekend dat hij daar blijvende hersenschade aan overhoudt.

Zijn bijnaam luidt De Koning van Geuzenveld, naar de wijk in Amsterdam-West waar Nouri als kleine jongen op straat begint met voetballen. Daar perfectioneert de middenvelder zijn sublieme techniek en wordt de basis gelegd voor wat tot vorige week een veelbelovende carrière lijkt.

In 2004, Nouri is amper zeven jaar, wordt hij opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax. Vanaf de onder-15 is hij vaste klant in de jeugdelftallen van Oranje.

In januari 2015 wordt zijn naam voor het eerst onder een wat groter publiek bekend. Voetbalanalist en romanticus Henk Spaan durft het aan om de dan 17-jarige middenvelder te vergelijken met de beste Nederlandse voetballer aller tijden. "Mijn eerste indruk? Ik dacht meteen aan een nieuwe Johan Cruijff."

Geliefd

Nouri is dan met Ajax 1 mee op trainingskamp in Doha. Ook bij zijn volwassen teamgenoten maakt Nouri indruk met zijn techniek, balbehandeling en inzicht. Maar ook buiten het veld is de kleine 'Appie' al snel geliefd om zijn vrolijke en opgeruimde karakter. Hij wordt al snel het troetelkind van de Arena. Altijd spontaan, vriendelijk en behulpzaam.

Maar toch, de verwachte doorbraak blijft lang uit. Terwijl het ene na het andere talent bij Ajax mag debuteren in het eerste elftal, moet Nouri wachten. Fans van Ajax scanderen regelmatig zijn naam als hij op de bank zit; zijn roem is hem vooruit gesneld.

Op 21 september 2016 is het zover: in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) mag de dan 19-jarige Nouri invallen. Met een rake vrije trap scoort hij bij zijn debuut, zoals zoveel grote Ajacieden uit het verleden hem voorgingen.

Daarna volgen er nog veertien wedstrijden in het eerste. Veelal als invaller, of als toenmalig trainer Peter Bosz kiest voor een veredeld B-team in de KNVB-beker of Europa League.

Twijfels

Want naast zijn onmiskenbare talent zijn er ook twijfels. Is Nouri fysiek wel geschikt voor de top? In het hedendaagse topvoetbal wordt het middenveld vaak gedomineerd door kleerkasten als Paul Pogba en Arturo Vidal. Is de 1.70 meter lange Nouri wel opgewassen tegen dergelijke types?

Hij speelt in het seizoen 2016/2017 voornamelijk voor Jong Ajax en daar haalt hij wekelijks een hoog niveau. Nouri wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Jupiler League. Clubs uit de Eredivisie hopen hem deze zomer te huren, maar Nouri is resoluut. Hij wil in Nederland alleen voor Ajax spelen en gaat voor zijn kans in het eerste elftal.

Dit seizoen moest het gebeuren. Onder de nieuwe trainer Marcel Keizer, die hem vorig seizoen liet uitblinken bij Jong Ajax, wil Nouri zijn kans grijpen. Davy Klaassen is verkocht, Lasse Schöne is niet meer de jongste. Met mede-toptalenten Donny van de Beek en Frenkie de Jong zou Nouri om een basisplaats op het middenveld gaan knokken. Althans, zo lijkt het.

Ziekenhuis

Tijdens een oefenpotje van Ajax in het Lindenstadion in Hippach op een zaterdag in juli wordt alles anders. Nouri speelt de tweede helft mee tegen Werder Bremen, tot hij in de 72e minuut, zonder bal of tegenstander in de buurt, plotseling gaat liggen.

Twee ambulances komen op het veld, Nouri wordt gereanimeerd. Een traumahelikopter brengt hem naar het ziekenhuis van Innsbruck.

De berichten die de eerste dagen doorsijpelen zijn voorzichtig hoopgevend. Nouri verkeert niet in levensgevaar, er is geen schade aan het hart. Maar op donderdag 13 juli blijkt de jonge carrière gebroken in de knop. Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade door een zuurstoftekort.