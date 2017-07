Ernstige en blijvende hersenschade voor Ajax-middenvelder Nouri

Nouri ging zaterdag tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in de tweede helft ineens naar de grond, nadat hij last kreeg van hartritmestoornissen.

De jeugdinternational werd op het veld van het stadion in Zillertal gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck vervoerd. Daar werden meerdere neurologische onderzoeken gedaan, waarop Ajax dinsdag liet weten voorzichtig optimistisch te zijn over het herstel van Nouri, die de laatste dagen in slaap werd gehouden.

Op de intensive care van het ziekenhuis zijn de hersenfuncties van Nouri woensdag en donderdag nader onderzocht. Daaruit bleek dat een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert en dat de kans op herstel van die functies nihil is.

De ernstige hersenschade is het gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen. Nouri is medisch vrijgegeven voor vervoer. De verwachting is dat Nouri op korte termijn naar een ziekenhuis in Amsterdam wordt gebracht voor verdere verzorging.

Verschrikkelijk

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax is zwaar ontdaan door het slechte nieuws over Nouri, die bekend stond als een van de grootste talenten in Amsterdam. "Dit is het slechtst denkbare bericht. Het is verschrikkelijk. Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten. Voor hen is dit leed niet te beschrijven."

"De klap is hier bij Ajax ook keihard aangekomen, al wisten we dat we ook rekening moesten houden met dit scenario. Abdelhak is zo’n groot talent, maar helaas zullen we nooit weten hoe ver zijn ster gereikt zou hebben als dit niet was gebeurd."

Nouri doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en maakte in september vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal. In die bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) kwam de middenvelder direct tot scoren.

In totaal speelde Nouri vijftien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Voor de beloften kwam hij 45 keer uit. Afgelopen seizoen ontving hij de Gouden Stier, de prijs voor de beste speler van de Jupiler League.