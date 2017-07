FC Twente legt Oostenrijkse spits Kvasina voor vier jaar vast

Kvasina begon in de jeugd bij Austria Wien en debuteerde in 2014 in de hoofdmacht van de 24-voudig landskampioen. De jeugdinternational van Oostenrijk speelde 47 officiële wedstrijden voor Austria Wien, waarin hij vijf keer scoorde.

Technisch directeur Jan van Halst is blij met de komst van Kvasina. "Marko is een jonge talentvolle aanvaller en een fysiek sterke speler die lengte toevoegt aan onze voorhoede. We volgden Marko al enige tijd en we zijn blij dat hij voor FC Twente heeft gekozen", aldus Van Halst op de site van FC Twente.

Kvasina heeft op zijn beurt veel zin in zijn avontuur in Enschede. "De laatste zes jaar heb ik voor Austria Wien gespeeld en nu is het moment gekomen om deze mooie nieuwe stap te zetten. Het voetbal dat hier wordt gespeeld past bij mij en ik kijk uit naar het moment om voor deze mooie club te spelen."

Tweede spits

Met Kvasina haalt FC Twente opnieuw een spits naar de Grolsch Veste. De Tukkers namen in juni al Tom Boere over van FC Oss, waar hij zich afgelopen seizoen met 33 doelpunten tot topscorer kroonde in de Jupiler League.

Boere en Kvasina moeten het vertrek van Enes Ünal opvangen. De spits speelde afgelopen seizoen op huurbasis in Enschede en maakte achttien doelpunten in 32 wedstrijden. Ünal tekende vorige maand een contract bij Villarreal.

Kvasina kan mogelijk zaterdag zijn debuut maken voor FC Twente, dat dan in Duitsland een oefenduel speelt met Hannover 96. Later volgen ook nog oefenwedstrijden tegen Everton en Bristol City.