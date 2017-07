Ten Hag: 'FC Utrecht verantwoordelijk voor aanzien Nederlands voetbal'

"Ten aanzien van het Nederlandse voetbal en de punten die in dit toernooi voor de ranking te verdienen zijn, hebben we een verantwoordelijkheid. Die moeten we nemen", aldus Ten Hag op de site van de club.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat FC Utrecht instroomt in de tweede voorronde van de Europa League. Vier jaar geleden werd de ploeg van toenmalig trainer Jan Wouters uitgeschakeld door het Luxemburgse FC Differdange 03.

De enige andere keer dat FC Utrecht in de Europa League speelde was in het seizoen 2010/2011. De Eredivisionist versloeg KF Tirana, FC Luzern en Celtic in de voorrondes, maar strandde vervolgens in de groepfase. In een poule met Liverpool, Napoli en Steaua Boekarest verloor FC Utrecht overigens maar een keer.

Groot belang

Ten Hag hoopt dat zijn ploeg, die vorig seizoen een Europees ticket veroverde door AZ in de beslissende play-off te verslaan, dit seizoen ver reikt in de Europa League.

"Wedstrijden als deze spelen is van groot belang voor spelers", beseft de coach. "We hebben de nodige spelers in de gelederen met Europese ervaring, en ook wat jongens die het nog niet meemaakten. Van deze ervaringen en dit soort wedstrijden word je beter. Hoe meer van deze partijen, des te beter."

Ten Hag beseft dat de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League vroeg in het seizoen valt, maar de coach denkt dat zijn ploeg klaar is voor het treffen met Valletta.

"We hebben ons goed ingelezen en weten wat we van Valletta kunnen verwachten. We hadden tweeënhalve week om ons op deze partij voor te bereiden en wisten dat die periode kort was."

Leeuwin

Ten Hag moet het donderdagavond nog doen zonder onder anderen Ramon Leeuwin. De verdediger werd twee weken geleden bij het trainingsveld van FC Utrecht aangereden door een scooter en is daar nog niet volledig van hersteld. Ook aanwinst Cyriel Dessers is geblesseerd.

Het heenduel van FC Utrecht met Valletta FC in de tweede voorronde van de Europa League begint donderdagavond om 19.30 uur op Malta. De return, die vanwege het EK vrouwenvoetbal wordt gespeeld in het stadion van RKC Waalwijk, staat een week later op het programma.

