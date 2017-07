Verenigde Staten ontsnapt aan puntenverlies tegen Martinique op Gold Cup

Jordan Morris zorgde in de 76e minuut voor de winnende treffer. De wedstrijd werd gespeeld in Tampa in de staat Florida.

Bij rust leek er niets aan de hand voor de VS, dat dankzij treffers van Omar Gonzalez en Morris met 2-0 leidde. Martinique kwam dankzij twee doelpunten van Kevin Parsemain sterk terug, voordat Morris de wedstrijd in het voordeel van het gastland besliste.

Panama

In het andere duel in groep B wist Panama met 2-1 te winnen van Nicaragua. Daardoor delen Panama en de VS de koppositie met vier punten. Nicaragua heeft er drie en Martinique is na twee duels puntloos hekkensluiter.

Op de Gold Cup strijden twaalf landen om het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caribbean. De beste twee ploegen uit elke poule en de beste twee nummers drie plaatsen zich voor de kwartfinales.

Donderdag speelt Curaçao in zijn tweede groepswedstrijd tegen El Salvador. Het eiland verloor zondag zijn eerste duel met 2-0 van Jamaica.