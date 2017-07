Voormalig FIFA-bestuurder en klokkenluider Blazer (72) overleden

Blazer kwam als FIFA-bestuurder in opspraak nadat hij verwikkeld raakte in enkele schandalen. Hij werd onder meer beschuldigd van omkoping en het aannemen van steekpenningen.

Blazer biechtte in 2013 zijn daden en de corruptie van andere bestuurders van de voetbalbond op aan de FBI. De schandalen kostten uiteindelijk ook FIFA-voorzitter Sepp Blatter en enkele FIFA-prominenten de kop. Uit verklaringen van Blazer bleek dat diverse bestuurders steekpenningen aannamen van de organisatiecomité's van de WK's in Frankrijk (1998) en Zuid-Afrika (2010).

De Amerikaan bekleedde diverse functies bij de FIFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF tussen 1990 en 2013.

Trump Tower

Blazer was een opvallende verschijning. Zo kwam hij regelmatig met een papegaai op zijn schouder in het openbaar. Ook hield hij kantoor in een peperduur appartement in de Trump Tower in New York.

Later bleek Blazer dat bekostigd te hebben met gelden die bestemd waren voor de ontwikkeling van het voetbal. De FIFA eiste vorig jaar omgerekend 4,9 miljoen euro terug van de voormalig bestuurder.

Ondanks de schandalen is Blazer als bestuurder ook geroemd omdat hij de armlastige voetbaltak van Noord- en Midden-Amerika omvormde tot een professionele bond, die uiteindelijk meer startbewijzen voor het WK in de wacht sleepte.

Hij is ook de bedenker en oprichter van de CONCACAF Gold Cup, het tweejaarlijks kampioenschap van Noord- en Midden Amerika, dat op dit moment wordt gehouden in de Verenigde Staten.