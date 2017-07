PSV boekt in Zwitserland nipte oefenzege op FC Sion

Gaston Pereiro was in de 28e minuut verantwoordelijk voor de enige treffer van het duel. Na een voorzet van Jurgen Locadia schoot de Uruguayaanse aanvaller in twee instanties raak.

Trainer Phillip Cocu maakte nog geen gebruik van de diensten van Derrick Luckassen, die maandag werd overgenomen van AZ.

Ook de andere aanwinst, Hirving Lozano, was niet van de partij. De Mexicaan geniet van een korte vakantie, nadat hij vorige maand namens zijn land in actie kwam op de Confederations Cup.

PSV oefende vorig jaar ook al tegen Sion en zette toen de club die uitkomt in de Zwitserse Super League met 2-1 opzij.

AS Monaco

PSV rekende eerder deze voorbereiding al met 2-0 af met RKC Waalwijk door twee doelpunten van Steven Bergwijn.

De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie is tot en met volgende week woensdag op trainingskamp in Zwitserland en neemt het nog vriendschappelijk op tegen AS Monaco (16 juli) en FC Basel (18 juli).

PSV begint de competitie op zaterdag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen AZ.