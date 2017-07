Oranje onder-19 verliest van Portugal in halve finale EK

Gedson Fernandes maakte in Tbilisi na 24 minuten de enige treffer van de wedstrijd en dat mocht doelman Justin Bijlow zich aanrekenen. De bal glipte onder de Feyenoord-keeper door.

In de eerste helft mocht Nederland met kansen voor Ajax-aanvaller Ché Nunnely en Javairo Dilrosun van Manchester City aanspraak maken op een goed resultaat.

Na rust wist de ploeg van Stekelenburg, die NEC-spits Jay-Roy Grot twaalf minuten voor tijd in liet vallen, geen vuist meer te maken. Ferdi Kadioglu, afgelopen seizoen namens NEC vier keer trefzeker in de Eredivisie, moest na een uur plaatsmaken voor Justin Lonwijk van PSV.

Groep

Het was voor het eerst sinds 1995 dat Oranje onder-19 in de halve finale van het EK stond. In een groep met Duitsland, Engeland en Bulgarije eindigde Nederland als tweede.

De Duitsers werden met 4-1 verslagen, van Engeland werd verloren (1-0) en tegen de Bulgaren werd het 1-1. Portugal was vervolgens dus een maatje te groot in de halve finale. De Portugezen stuiten in de eindstrijd op de winnaar van het duel tussen Engeland en Tsjechië.