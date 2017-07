Dani Alves tekent voor twee jaar bij Paris Saint-Germain

De 34-jarige Alves speelde maar een seizoen voor Juventus, dat hem overnam van FC Barcelona. Hij werd met de Italiaanse club kampioen, won de Coppa Italia en haalde de Champions League-finale. In die eindstrijd werd met 4-1 verloren van Real Madrid.

Het contract van Alves liep nog een jaar door in Turijn, maar eind vorige maand werd het ontbonden. De verdediger zei toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Manchester City leek vervolgens de nieuwe club te worden van de honderdvoudig international, maar het is toch PSG geworden.

Alves gaat bij de Parijse club met rugnummer 32 spelen. Na captain Thiago SIlva, Lucas Moura en Marquinhos wordt hij de vierde Braziliaan in de selectie van trainer Unai Emery.

AS Monaco

Alves is de eerste grote aanwinst van PSG deze zomer. Hij is blij met zijn transfer. "In de afgelopen jaren heb ik van buitenaf de enorme groei van de club kunnen zien. PSG is nu een begrip in het Europese voetbal. Het is heel inspirerend te mogen deelnemen aan dit grootse project", zei Alves bij zijn presentatie in het Parc des Princes.

De club van de Qatarese eigenaar Nasser Al-Khelaifi jaagt komend seizoen op de zevende landstitel uit de clubhistorie.

Afgelopen seizoen werd AS Monaco kampioen van Frankrijk. PSG won wel de Coupe de France en de Coupe de la Ligue. In de Champions League werd PSG in de achtste finales uitgeschakeld door FC Barcelona.

