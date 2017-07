Robben raakt geblesseerd tijdens tennispotje en mist Azië-tour Bayern

Robben zal de komende tijd op het trainingscomplex van Bayern individueel aan zijn herstel werken. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanvoerder van het Nederlands elftal weer aan kan sluiten bij de groepstraining.

Robben gaat aan zijn negende seizoen bij Bayern beginnen. De blessuregevoelige dribbelaar kwam in de voorbije acht jaar tot 252 officiële wedstrijden, waarin hij 128 keer het net vond.

Naast Robben mist Bayern voorlopig Manuel Neuer. De doelman is nog altijd herstellende van een voetkwetsuur, eind april opgelopen in het met 4-2 verloren duel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League.

De aanwinsten James Rodriguez, Corentin Tolisso, Serge Gnabry, Niklas Süle en Sebastian Rudy reizen wel met Bayern af naar Azië.

Bayer Leverkusen

Bayern speelt van 16 tot en met 28 juli vier oefenwedstrijden in China en Singapore. Op 18 augustus begint voor 'Der Rekordmeister' het nieuwe Bundesliga-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen.

Bayern veroverde in de afgelopen vijf jaar telkens de landstitel. De laatste keer dat de club zich niet de beste van Duitsland mocht noemen, was in 2012, toen Borussia Dortmund met de schaal aan de haal ging.

