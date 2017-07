Oranje-international Lieke Martens tekent bij FC Barcelona

Martens heeft voor drie jaar getekend bij de Spaanse club. "Ik vind het een enorme eer om voor FC Barcelona te gaan spelen", zegt Martens bij de bekendmaking van het nieuws.

De 74-voudig international (dertig goals) speelde sinds 2014 in Zweden en was daarvoor in Duitsland en België actief. In Nederland stond ze bij VVV-Venlo en sc Heerenveen onder contract.

Met Rosengard speelde Martens enkele maanden geleden tegen Barcelona in de Champions League voor vrouwen. "Ik houd van de de stijl van Barcelona", vertelt Martens. "De speelsters zijn technisch en tactisch goed."

De afgelopen twee seizoenen werden de vrouwen van Barcelona tweede in de competitie. Van 2012 tot en met 2015 werd wel vier keer op rij de titel gepakt. "Hopelijk komen er de komende jaren veel prijzen bij", zegt Martens. "En natuurlijk wil ik ver komen in de Champions League."

EK

Momenteel bereidt Martens zich met Oranje voor op het EK in eigen land, dat zondag van start gaat. Nederland speelt dan in De Galgenwaard om 18.00 uur de openingswedstrijd tegen Noorwegen. Vier dagen later treft Oranje op Het Kasteel Denemarken, waarna de groepsfase op 24 juli in het Willem II Stadion wordt afgesloten tegen België.

De laatste oefenwedstrijd voor het toernooi won Oranje zaterdag mede dankzij een goal van Martens met 5-0 van Wales. Ze was er vier jaar geleden ook al bij op het EK in Zweden. Twee jaar geleden was Martens de eerste Nederlandse vrouw ooit die scoorde op een WK.