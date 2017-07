Veldwijk keert bij FC Groningen terug in Eredivisie

De spits komt over van het Belgisch KV Kortrijk, dat hem de afgelopen vier maanden verhuurde aan het Noorse Aalesunds FK, en verkiest het aanbod van Groningen boven Vitesse en ADO Den Haag.

Veldwijk gaat bij FC Groningen wederom samenwerken met Ron Jans. Beiden werkten eerder met succes samen bij PEC Zwolle, waar Veldwijk in het seizoen 2015/2016 veertien competitiedoelpunten maakte.

De aanvaller kwam in Nederland eerder uit voor FC Volendam, FC Utrecht, FC Dordrecht en Excelsior. In het seizoen 2014/2015 kwam hij namens Nottingham Forest ook nog even uit in het Championship, het tweede niveau van Engeland. In veertien wedstrijden kwam Veldwijk niet tot scoren.

Zesde versterking

Veldwijk wordt de zesde versterking van Groningen. Eerder trok de ploeg Ritsu Doan (Gamba Osaka, huur), Kevin Begois (PEC Zwolle), Mike te Wierik (Heracles Almelo), Django Warmerdam (Ajax) en Todd Kane (Chelsea, huur) aan.

Daartegenover staat het vertrek van Hedwiges Maduro (nog niet bekend), Jason Davidson (Huddersfield Town, was gehuurd), Tom Hiariej (Central Coast Mariners), Peter van der Vlag (gestopt), Desevio Payne (Excelsior), Alexander Sörloth (FC Midtjylland), Bryan Linssen (Vitesse) en Stefan van der Leij (Willem II).

Veldwijk heeft nog een contract tot 31 juli bij Aalesunds en keert na zijn presentatie in Groningen terug naar Noorwegen. Hij kan daardoor niet met zijn nieuwe club mee op trainingskamp naar Duitsland.