Oranjevrouwen jagen in openingsduel op eerste EK-goal in ruim 300 minuten

De laatste Nederlandse die scoorde op een EK was Marlous Pieëte in de 64e minuut van de halve finale in 2009 tegen Engeland. Oranje, dat destijds debuteerde op een groot toernooi, verloor die halve eindstrijd na verlenging met 2-1.

Op het EK van 2013 in Zweden wist Nederland geen enkel doelpunt te maken. Tegen Duitsland werd het 0-0 en van IJsland en Noorwegen werd met 1-0 verloren. Oranje staat daardoor al 326 minuten droog op een EK.

Het laatste doelpunt van Oranje op een groot toernooi werd twee jaar geleden op het WK in Canada gemaakt. De inmiddels gestopte Kirsten van de Ven scoorde in de achtste finales tegen Japan. Lieke Martens, die nu nog wel tot de Oranje-selectie behoort, was in 2015 de eerste Nederlandse speelster ooit met een WK-goal.

Miedema

De doelpunten op het EK in eigen land, waar Nederland in groep A behalve Noorwegen ook Denemarken en België treft, moeten waarschijnlijk vooral komen van Vivianne Miedema.

De spits van Arsenal, die zaterdag haar 21e verjaardag vierde, heeft al 41 interlandtreffers achter haar naam staan. De openingswedstrijd tegen Noorwegen wordt de 52e interland van Miedema.

Met haar 41 goals is Miedema hard op weg om topscorer aller tijden te worden van Oranje. De Drentse heeft alleen Manon Melis (59), die vorig jaar na 136 interlands stopte, voor zich. De 24-jarige Martens staat met dertig goals derde op de lijst, al deelt ze die plaats met de in 2013 gestopte Sylvia Smit.

Spitse

De meest ervaren speelster in de Oranje-selectie is Sherida Spitse. De 27-jarige middenveldster van FC Twente speelt tegen Noorwege haar 134e interland en staat daarmee op de zesde plaats op de eeuwige ranglijst van Oranje. Recordhoudster is Annemieke Kiesel-Griffioen, die van 1995 tot 2011 in Oranje speelde, met 156 interlands.

Nederland tegen Noorwegen begint zondag om 18.00 uur in De Galgenwaard. Vier dagen later speelt Oranje op Het Kasteel tegen Denemarken, waarna de groepsfase op 24 juli in het Willem II Stadion wordt afgesloten tegen België.