'Ajax-verdediger Riedewald staat voor vertrek naar Crystal Palace'

Dat meldt De Telegraaf woensdag. Volgens de krant zou ook Everton zich bij de Amsterdammers hebben gemeld om de speler over te nemen, maar de club van trainer Ronald Koeman lijkt te laat te komen.

Naar verluidt heeft Riedewald, die nog tot medio 2020 onder contract staat bij Ajax, zijn zinnen namelijk gezet op een transfer naar Crystal Palace. De Premier League-zou bereid zijn een transfersom van acht miljoen euro op tafel te leggen.

Een transfer van Riedewald hangt al langer in de lucht. Afgelopen zaterdag kreeg hij van Ajax al toestemming om het oefenduel met Werder Bremen te laten schieten, aangezien zijn management in gesprek was met andere clubs.

Oefenduel

Vorig seizoen kon Riedewald onder trainer Peter Bosz niet rekenen op een basisplek en ook onder de nieuwe trainer Marcel Keizer lijken de kansen op een vaste plek in het elftal klein. De drievoudig Oranje-international raakte zelfs zijn vaste rugnummer (4) vier kwijt, waardoor een vertrek voor de hand ligt.

Riedewald doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2013 in de uitwedstrijd tegen Roda JC zijn Eredivisiedebuut. De verdediger kwam tien minuten voor tijd in het veld en hielp de ploeg van toenmalig coach De Boer met twee doelpunten aan een benauwde 1-2 zege.

Door het verlies van zijn basisplaats speelde Riedewald vorig seizoen maar zestien Eredivisiewedstrijden. In de met 2-0 verloren Europa League-finale tegen Manchester United stond hij door een blessure van Daley Sinkgraven en een schorsing van Nick Viergever in de basis als linksback.