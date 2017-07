Davies (16) helpt Canada aan punt tegen Costa Rica op Gold Cup

Davies zorgde na een klein half uur spelen voor de 0-1. De talentvolle aanvaller, die werd geboren in Ghana, bracht zijn totaal na twee duels op drie goals. Francisco Calvo zorgde namens Costa Rica vlak voor rust voor de gelijkmaker en dat was ook de eindstand.

Davies staat in eigen land onder contract bij Vancouver Whitecaps FC. Mede door zijn doelpunten op de Gold Cup zijn inmiddels een flink aantal Europese topclubs in hem geïnteresseerd.

Het andere duel dinsdag in groep A werd ook in het BBVA Compass Stadium in Houston gespeeld en ging tussen Honduras en Frans-Guyana. Het werd 0-0. Opmerkelijk was dat bij Frans-Guyana tachtigvoudig Frans international Florent Malouda meedeed.

Vanwege zijn verleden bij Frankrijk, waarmee hij onder meer de WK-finale van 2006 speelde, mag hij niet voor een ander land in actie komen.

Uitsluiting op de Gold Cup of een andere flinke straf dreigt daarom nu voor Frans-Guyana. Frans-Guyana, een overzees departement van Frankrijk, is aangesloten bij de Concacaf (de voetbalfederatie voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied) maar niet bij de FIFA.

Het bestuur van de Concacaf gaat zich buigen over het meespelen van Malouda, die geboren is in Frans-Guyana.

Poule A

Door het gelijkspel blijft Canada met vier punten uit twee duels aan de leiding in groep A. Costa Rica heeft hetzelfde aantal punten, maar een slechter doelsaldo dan de Canadezen. Honduras en Frans-Guyana hebben allebei één punt na twee wedstrijden.

Vrijdag staan de laatste poulewedstrijden op het programma. Canada neemt het dan op tegen Honduras en Costa Rica speelt tegen Frans-Guyana.

Op de Gold Cup strijden de beste landen van Noord- en Midden-Amerika en de Caribbean tegen elkaar. Twaalf landen zijn in de groepsfase verdeeld over drie poules. Mexico is de titelverdediger.

Donderdag komt Curaçao weer in actie. Het Caribische eiland, dat debuteert op de Gold Cup en veel (oud-)Eredivisiespelers in de selectie heeft, verloor zijn eerste wedstrijd in groep C maandag met 2-0 van Jamaica. El Salvador is de volgende tegenstander van Curaçao.