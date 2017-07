Bayern huurt James Rodriguez voor twee jaar van Real Madrid

Bayern heeft bovendien een optie tot koop bedongen, zo meldt de Duitse club dinsdag. De aanvallende middenvelder moet nog wel de medische keuring doorstaan in München.

Het contract van Rodriguez, die woensdag zijn 26e verjaardag viert, loopt nog tot medio 2020 bij Real. Hij werd na het WK 2014, waar hij met zes goals topscorer werd, door Real voor ongeveer 80 miljoen euro overgenomen van AS Monaco. Bayern-trainer Carlo Ancelotti was destijds trainer van de Madrilenen.

In zijn eerste seizoen in Bernabeu had de aanvallende middenvelder een basisplaats, maar in de afgelopen twee jaar kwam hij veel minder aan spelen toe. Bij Colombia is Rodriguez wel een vaste waarde. Hij heeft 55 interlands achter zijn naam staan.

Wens

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge vertelt bij de bekendmaking van de transfer dat Rodriguez mede op voorspraak van Ancelotti komt. "De komst van Rodriguez was de grootste wens van onze trainer, nadat ze in Madrid succesvol samenwerkten. We zijn verheugd dat het nu rond is", aldus Rummenigge.

"James is een veelzijdige speler", vervolgt Rummenigge. "Hij is aangever én afmaker. Het is duidelijk dat zijn komst de kwaliteit in het team verhoogt."

Rodriguez sluit direct aan bij de selectie. Hij gaat zondag mee naar China en Singapore, waar Bayern zich voorbereidt op het nieuwe seizoen en is de vijfde aanwinst deze zomer.

De club van Arjen Robben legde eerder de Fransman Corentin Tolisso (Olympique Lyon) en de Duitsers Serge Gnabry (Werder Bremen), Niklas Süle en Sebastian Rudy (beiden 1899 Hoffenheim) vast.