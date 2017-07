VfL Bochum bevestigt ontslag trainer Gertjan Verbeek

De timing van het vertrek is opmerkelijk, want Verbeek was met Bochum midden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Het moment van het ontslag komt voor velen als een verrassing", zegt Bochum-voorzitter Christian Hochstätter op de website van de club uit de Tweede Bundesliga. "De professionele kwaliteiten van Verbeek zijn onomstreden."

"Maar na intensief overleg met de raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat we voortaan met een andere trainer zullen proberen onze doelen te bereiken. In de huidige samenstelling van de trainersstaf waren daar te veel meningsverschillen over."

Verbeek werd dinsdagochtend door de clubleiding op de hoogte gebracht. "Ik ben nu op weg naar de club, daar hebben we zometeen een gesprek", zei Verbeek eerder dinsdagochtend tegen NUsport. "Over de reden van mijn vertrek kan ik nu niets zeggen."

De oud-trainer van Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en 1.FC Nürnberg ging in december 2014 aan de slag bij Bochum. Onder Verbeek eindigde de club de afgelopen tweeënhalf jaar als elfde, vijfde en negende in de Tweede Bundesliga.

Opvolger

De 54-jarige Verbeek had bij Bochum nog een contract tot medio 2018. Met de 37-jarige Ismail Atalan van Sportfreunde Lotte zou de club volgens Duitse media al een opvolger gestrikt hebben. Vorig seizoen schakelde hij met de club uit de Dritte Liga in de DFB-Pokal Werder Bremen en Bayer Leverkusen uit, waarna Borussia Dortmund pas in de kwartfinale te sterk bleek.

Bochum bereidt zich momenteel in het Limburgse Vaals voor op het nieuwe seizoen. Dat begint over een kleine drie weken met een thuiswedstrijd tegen Sankt Pauli.