Lukaku tekent voor vijf jaar bij Manchester United

De komst van de 24-jarige international hing al weken in de lucht. Manchester United maakte zaterdag al bekend een overeenkomst te hebben bereikt met Everton. De spits kost de club naar verluidt zo'n 85 miljoen euro.

Lukaku werd afgelopen weekend al medisch gekeurd in Los Angeles, waar hij vakantie viert. De aanvaller sluit daar deze week ook aan bij de ploeg, die daar een trainingskamp belegt.

Bij Manchester United is Lukaku de opvolger van Zlatan Ibrahimovic, wiens contract na afgelopen seizoen niet werd verlengd. De Zweed staat de komende maanden nog aan de kant met een knieblessure.

Volgens coach José Mourinho is Lukaku een logische keuze. "Het is een grote speler en een grote persoonlijkheid. Het is normaal dat hij zijn loopbaan bij de grootste club ter wereld wil voortzetten. Hij zal zich snel welkom voelen en ik kijk er naar uit om weer met hem samen te werken."

Anderlecht

Mourinho was bij Chelsea ook al de trainer van Lukaku. Die club nam hem in 2011 over van Anderlecht. Lukaku dwong daar echter geen basisplaats af en na een verhuurperiode bij West Bromwich Albion werd hij in 2013 door Everton vastgelegd.

De spits noemt zijn komst naar Manchester "de kans van mijn leven". "Dit kon ik niet afwijzen. Ik kan niet wachten tot ik voor het eerst voor de ogen van 75.000 toeschouwers kan gaan spelen."

Wayne Rooney bewandelde zondag de omgekeerde weg. De 31-jarige topscorer aller tijden van de 'Mancunians' zet zijn loopbaan voort bij Everton, waar Ronald Koeman trainer is.