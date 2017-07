Ajax werkt eerste training af na incident met Nouri

Volgens de opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz stond het de spelers vrij of ze mee wilden trainen of iets voor zichzelf wilden doen.

Nouri werd zaterdag tijdens de oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen getroffen door hartritmestoornissen. De 20-jarige middenvelder ligt in een ziekenhuis, waar hij nog in slaap wordt gehouden. Hij ademt wel zelfstandig.

Uit de tests die maandag zijn uitgevoerd, blijkt dat de hartspier en het hart van de jeugdinternational in orde zijn. Nouri wordt ook nog neurologisch getest. Hij wordt in Oostenrijk door de clubarts en teammanager van Ajax bijgestaan.

Keizer was zaterdag zelf net als veel spelers zichtbaar aangedaan. "Iedereen heeft er zijn eigen gevoel bij", zei de coach maandag tegen Ajax TV. "Dat zal ook afhangen van de uitslagen van de komende tijd."

Balans

Volgens de coach is er maandag goed getraind door zijn spelers. "Het zijn allemaal topspelers, dan train je ook automatisch op dat niveau. Natuurlijk ben je tussendoor wel bezig met Appie en de uitslagen, maar dat hou je toch. We moeten nu de juiste balans zien te vinden."

Ajax zou maandag eigenlijk een open training voor publiek hebben, maar die werd gezien de omstandigheden geschrapt. Ook de oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys van dinsdag gaat niet door.

Het was volgens Keizer geen moeilijke beslissing om dat duel af te zeggen. "Daar staat helemaal niemands hoofd naar. Het is heel spijtig voor Rijnsburgse Boys en voor ons, maar er zijn grotere dingen in het leven."