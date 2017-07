Emanuelson keert bij FC Utrecht na zes jaar terug in Eredivisie

Het is niet verrassend dat Emanuelson bij FC Utrecht tekent. De 17-voudig Oranje-international was transfervrij en trainde al enige tijd mee met de A-selectie. Vorige week maakte hij in een oefenduel met het Russische FC Ufa zijn eerste officieuze minuten in de hoofdmacht.

Het duel met Ufa was voor Emanuelson zijn eerste wedstrijd sinds hij afgelopen seizoen bij Sheffield Wedsnesday maar één keer in mocht vallen in het Championship. Daarvoor kwam hij ook in Italië bij Hellas Verona, Atalanta Bergamo en AS Roma amper aan spelen toe.

Bij Ajax was de linkspoot, die op het middenveld en als linksback uit de voeten kan, wel jarenlang basisspeler. Hij debuteerde in 2005 in het eerste elftal en vertrok in januari 2011 naar AC Milan. Bij de club uit Milaan, die hem nog een halfjaar aan Fulham verhuurde, had hij nooit voor lange tijd een basisplaats.

Trainer Erik ten Hag is blij dat Emanuelson zijn loopbaan bij FC Utrecht een nieuwe impuls wil geven. De afgelopen week maakte hij op trainingskamp in Oostenrijk al een uitstekende indruk op de coach.

"Emanuelson beschikt over uitstekende technische en dynamische voetbalkwaliteiten die uitstekend passen in onze speelwijze. Hij is een liefhebber, heeft ambitie en brengt internationale ervaring mee. Dit gaat zijn uitwerking hebben in de groep, zowel op het veld als daarbuiten," aldus Ten Hag op de website van FC Utrecht.

Dumic

Ten Hag is ook blij met Dumic, die maandag kort voor Emanuelson tekende bij de club uit de Domstad. "Dario is een fysiek sterke centrale verdediger, die naast duelkracht ook over voetballend vermogen beschikt. Hij is verdedigend een echte killer en neemt naast zijn kwaliteiten ook een pak ervaring en karakter mee."

De international van Bosnië en Herzegovina tekent voor vier seizoenen. Het contract van de 25-jarige Dumic bij NEC liep nog tot medio 2019. Hij was afgelopen seizoen aanvoerder van de Nijmeegse club, die degradeerde uit de Eredivisie. De hoogte van de transfersom is niet bekendgemaakt.

Dumic speelde eerder in Denemarken voor Hvidovre en Bröndby IF en in Engeland voor Norwich City. Hij was jeugdinternational voor Denemarken, maar koos dit jaar alsnog voor Bosnië en speelde inmiddels twee interlands voor het Balkanland.

Europa League

Dumic en Emanualson zijn al de zevende en achtste speler die FC Utrecht deze zomer vastlegt. Eerder kwamen Chris David (Go Ahead Eagles), Bilal Ould-Chikh (clubloos), Simon Makienok (Palermo), Cyriel Dessers (NAC Breda), Sander van de Streek (SC Cambuur) en doelman Nick Marsman (FC Twente).

Daartegenover staat het vertrek van Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt), Kevin Conboy (nog niet bekend), Robbin Ruiter (nog niet bekend), Richairo Zivkovic (KV Oostende), Andreas Ludwig (nog niet bekend) en Sofyan Amrabat (Feyenoord).

Donderdag zijn Dumic en Emanuelson al inzetbaar bij FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen het Maltese FC Valletta in de tweede voorronde van de Europa League. De return in De Galgenwaard is een week later.