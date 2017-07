Dumic verruilt NEC voor FC Utrecht

Het contract van de 25-jarige Dumic bij NEC liep nog tot medio 2019. Hij was afgelopen seizoen aanvoerder van de Nijmeegse club, die degradeerde uit de Eredivisie. De hoogte van de transfersom is niet bekendgemaakt.

Trainer Erik ten Hag is blij met de komst van Dumic, die anderhalf jaar voor NEC Speelde. "Dario is een fysiek sterke centrale verdediger, die naast duelkracht ook over voetballend vermogen beschikt", zegt Ten Hag op de website van FC Utrecht. "Hij is verdedigend een echte killer en neemt naast zijn kwaliteiten ook een pak ervaring en karakter mee."

Dumic speelde eerder in voor het Deense Hvidovre en Brøndby IF en het Engelse Norwich City. Hij was jeugdinternational voor Denemarken, maar koos dit jaar alsnog voor Bosnië en speelde inmiddels al twee interlands voor het Balkanland.