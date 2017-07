Feyenoord laat verdediger Dammers naar Fortuna Sittard vertrekken

Het contract van Dammers bij Feyenoord liep nog een seizoen door. Het is niet bekend of Fortuna, dat afgelopen seizoen als zeventiende eindigde in de Jupiler League, een transfersom betaalt voor de speler, die in de jeugdopleiding van de Rotterdammers spits was.

Dammers speelde afgelopen seizoen slechts één officiële wedstrijd voor de Rotterdammers. Dat was het uitduel in de Europa League tegen Manchester United in november (4-0 verlies).

In het seizoen 2015/2016 speelde Dammers een halfjaar op huurbasis bij SC Cambuur. Hij kwam tot negentien wedstrijden in de Eredivisie voor de club uit Leeuwarden. Voor Feyenoord speelde hij nooit op het hoogste niveau in Nederland.

Kongolo

Dammers is zeker niet de eerste speler uit de kampioensselectie die Feyenoord deze zomer verlaat. Eerder raakten de Rotterdammers al Dirk Kuijt (gestopt), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Rick Karsdorp (AS Roma), Steven Berghuis (Watford), Pär Hansson (Helsingborgs IF), Warner Hahn (sc Heerenveen) en Terence Kongolo kwijt.

Daartegenover staat de komst van Kevin Diks, die gehuurd wordt van Fiorentina, Jean-Paul Boëtius (FC Basel) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht).

De eerste officiele wedstijd van het seizoen van Feyenoord is op zaterdag 5 augustus de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse. Fortuna begint het Jupiler League-seizoen op 18 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht.