Ajax bevestigt vertrek Tete naar Olympique Lyon

Een overstap van de rechtsback naar Frankrijk hing al enige tijd in de lucht. Naar verluidt ontvangt Ajax zo'n vijf miljoen euro voor de zelf opgeleide speler, die later op maandag wordt gepresenteerd in het Parc Olympique Lyonnais.

De 21-jarige Tete, die nog een contract tot medio 2018 had in de Arena, debuteerde in 2015 voor Ajax. Hij speelde 55 officiële wedstrijden voor de 33-voudig landskampioen en scoorde daarin één keer.

Bij Lyon wordt Tete ploeggenoot van landgenoot Memphis Depay en Bertrand Traoré, die afgelopen seizoen door Ajax werd gehuurd van Chelsea en de Londense club onlangs verruilde voor de Franse club.

Na Traoré, Davy Klaassen (Everton), Pelle Clement (Reading FC), Diederik Boer (PEC Zwolle), Thulani Serero (Vitesse), Django Warmerdam (FC Groningen) en Heiko Westermann (Austria Wien) is Tete de achtste speler die Ajax verlaat.

Riedewald

Vermoedelijk laat ook Jairo Riedewald de Amsterdamse club op korte termijn achter zich. De 20-jarige verdediger annex middenvelder deed zaterdag vanwege transferperikelen niet mee in het oefenduel met Werder Bremen.

De vriendschappelijke wedstrijd in Oostenrijk werd overigens gestaakt toen Ajacied Abdelhak Nouri onwel werd. De 20-jarige middenvelder had hartritmestoornissen en werd succesvol gereanimeerd. Hij ligt nog in het ziekenhuis.

Vanwege de situatie rond Nouri werd het oefenduel van Ajax met Rijnsburgse Boys van dinsdagavond geschrapt. De ploeg van trainer Marcel Keizer speelt in de voorbereiding nog tegen PAOK Saloniki (zaterdag), Lyon (19 juli) en Hull City (28 juli).